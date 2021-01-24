شكرا لبحثكم عن خبر إتلاف 1600 لغماً زرعتها مليشيا الحوثي الارهابية في منطقة باب المندب والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - عدن - سبأنت
أتلفت الفرق الهندسية التابعة للبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام بالشراكة مع المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) ،اليوم، 1600 لغماً زرعتها مليشيا الحوثي الارهابية في منطقة باب المندب.
واوضح مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد الركن أمين العقيلي لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) ،أن الفرق الهندسية أتلفت 1600 لغماً مضاداً للدروع وأخرى فردية وعبوات ناسفة ومخلفات حرب من ذخائر وقذائف غير منفجرة زرعتها المليشيات الحوثية في مناطق سكنية وطرق عامة واماكن رعي في باب المندب.
كانت هذه تفاصيل خبر إتلاف 1600 لغماً زرعتها مليشيا الحوثي الارهابية في منطقة باب المندب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.