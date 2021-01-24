عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يونسيف توقف تزويد الوقود لمؤسسات المياه والصرف الصحي باليمن

الأحد 24 يناير 2021

الخليج 365

أوقفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" جزءاً من تعاملاتها مع مليشيا الحوثي الإرهابية، كما ألغت مجموعة من برامج الدعم التي كانت تصرف عبر مليشيا الحوثي الإرهابية.



واشتكت المليشيا الحوثية من قرار اليونيسف القاضي تعليق دعم وقود التشغيل المقدم للمؤسسات المحلية للمياه ولمحطات معالجة الصرف الصحي ابتداءً من يناير الحالي.

وعلى ما يبدو فإن المنظمة التابعة للأمم المتحدة قد اتخذت هذا الإجراء بعد التصنيف الأمريكي للحوثيين كمنظمة إرهابية، إضافة إلى تأكيدات بمصادرة المليشيا تلك الميزانيات وتوظيفها في أغراض عسكرية.

والأسبوع الماضي، كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت توقيف الدعم بالمشتقات النفطية، حيث كانت التمويلات النفطية تلك، تذهب لتمويل الآليات العسكرية للحوثيين في جبهات القتال.