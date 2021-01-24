عدن - ياسمين عبد الله التهامي - القوات المشتركة تكبد مليشيا الحوثي خسائر كبيرة في الحديدة

الأحد 24 يناير 2021

الخليج 365

صدت القوات المشتركة في الحديدة محاولات تسلل لمليشيا الحوثي الإرهابية، وضاعفت من خسائر المليشيات بما فيها تعزيزات جديدة استقدمتها مؤخرا في محاولة يائسة للتعويض عن النزيف البشري في صفوفها للأسبوع الثاني.



وتجددت الإشتباكات في قطاع حيس بمحافظة الحديدة غربي اليمن، مساء السبت، لتشمل كافة محاور القطاع وسط خسائر مضاعفة في صفوف المليشيات الإرهابية الحوثية.

وأفاد مصدر عسكري في القوات المشتركة أن المليشيات الإرهابية التابعة لإيران عاودت محاولاتها التسلل صوب مدينة حيس من محورين، جنوب وجنوب شرق المدينة بعد ساعتين من كسر محاولة تسلل من جهة شمال شرق المدينة، وباءت جميعها بالفشل.

وأكد المصدر أن القوات المشتركة تصدت ببسالة للمليشيات ولقنتها دروساً قاسية وضاعفت من خسائرها البشرية.

كما أفاد المصدر عن إخماد مصادر النيران التي حاولت تشكيل غطاء ناري للعناصر المتسللة، وذلك حسب ما ذكره "المركز الإعلامي لألوية العمالقة".