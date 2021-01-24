تعز: الأمن يضبط 3 مشتبهين بقتل جندي ويفتح الطريق في نجد قسيم

المنامة - ياسر ابراهيم - قال مركز الإعلام الأمني بتعز، إن "الأجهزة الأمنية بشرطة تعز، تمكنت السبت، من ضبط عدد ٣ من المشتبهين في جريمة قتل الجندي نائف عبدالرحيم المقداد، والذي قُتل مساء الجمعة في سائلة الهندي جراء اطلاق النار عليه من قبل مسلحين".



وذكر المركز في صفحته على "الفيس بوك"، أن الأجهزة الأمنية باشرت إجراءاتها بالنزول إلى مسرح الجريمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع المعلومات".

وأشار المركز، إلى أن الأجهزة الأمنية "ضبطت ٣ من المشتبه بهم، وإحالتهم إلي جهة الإختصاص ومازالت الاجراءات مستمرة لضبط بقية المشتبهين".

وفي سياق متصل، فتحت قوات الشرطة العسكرية بتعز، السبت، الطريق الرابط بين مدينة تعز، ومنطقة نجد قُسيم، بعد قطعها من قبل أبناء المنطقة، على خلفية اصابة أحد أبناءها.

وقالت مصادر محلية، إن "قوات الشرطة العسكرية بتعز بقيادة العميد محمد سالم الخولاني، فتحت الطريق الرابط بين مدينة تعز ومنطقة نجد قسيم".

وأوضحت المصادر أن الطريق تم قطعها من قبل "أبناء المنطقة على خلفية إصابة "موسى محمد سلطان"، أحد أبناء المنطقة على يد مسلح أخر".

وأشارت المصادر إلى أن قوات الشرطة العسكرية قامت بضبط الجاني، وإحالته للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

