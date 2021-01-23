اختتام أعمال التأهيل والبناء لمشروع مركز الإنزال السمكي بالمخا بدعم سعودي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

اختتمت أعمال التأهيل والبناء لمشروع مركز الإنزال السمكي الجديد بمديرية المخا محافظة تعز الذي نفذته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ضمن أنشطة مشروع الدعم الطارئ لسبل المعيشة الزراعية للأسر المتضررة في اليمن.



وستوفر المرافق التي تم إعادة تأهيلها مكان عمل مناسب لتسويق المنتجات السمكية والحفاظ عليها من التلوث أو التلف من خلال توفير مخازن التبريد التي تعمل بالطاقة الشمسية.

ويهدف المركز إلى تحسين الظروف المعيشية لأكثر من 8,400 أسرة قريبة من مجتمعات الصيد التي تعتمد على البحر لتأمين مصدر رزقها في مديريتي المخا وذباب الساحليتين، والمساعدة في تخفيف معاناة الصيادين بتسهيل مهمة تسويق منتجاتهم.