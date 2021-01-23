اختتام مهرجان التراث والموروث الشعبي السادس بمديرية عسيلان في شبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

اختتمت بمديرية عسيلان في محافظة شبوة، مساء اليوم، فعاليات مهرجان التراث والموروث الشعبي السادس الذي نظمته جمعية عسيلان للتراث والثقافة، تحت شعار (تراثنا قيم وثقافة).



وشهد المهرجان على مدى ثلاثة أيام تقديم ألوان وأشكال متنوعة من معروضات الموروث الشعبي الذي تزخر به مديرية عسيلان، وتنظيم المحافل الشعبية والزوامل المعبرة عن اعتزاز أبناء عسيلان بتراثهم الاجتماعي العريق، وتنظيم سباق للفروسية والهجن على مضمار بطول اثنين كيلو متر بمشاركة 44 متسابقا.

وتوجت فعاليات المهرجان بتكريم الفرسان والهجانة الفائزن والمشاركين في السباق والجهات الداعمة لإنجاح المهرجان.

وأشاد الحضور والمشاركين في المهرجان، بنجاح المهرجان .. منوهين بدوره في إحياء الموروث الشعبي العريق في عسيلان والحضور الجماهيري اللافت .. مشددين على ضرورة الحفاظ عليه باعتباره من المكونات الأساسية للهوية اليمنية الأصيلة.