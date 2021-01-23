تدشين مشروع حقيبة الإيواء الشتوية بتعز بدعم من الكويت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 يناير 2021

دشن وكيل محافظة تعز الدكتور عبدالحكيم عون،اليوم، مشروع حقيبة الإيواء بدعم من الجمعية الكويتية للإغاثة والذي يستهدف( 467 ) أسرة بالمحافظة.



وخلال التدشين اشاد وكيل المحافظة بالمشروع الذي يساهم في تخفيف معاناة الاسر المحتاجة في فصل الشتاء..داعياً كافة المنظمات الدولية الى تقديم مزيداً من الدعم الإغاثي والتنموي للمحافظة الواقعة تحت القصف والحصار من قبل مليشيات الارهاب الحوثية منذ 2015م.

كما ثم عون، الدعم المقدم من دولة الكويت والجمعية لكويتية للإغاثة للمحافظة..معبراً عن شكره لجمعية الحكمة اليمانية على جهودها الرائدة في خدمة تعز إغاثياً وتنموياً وفي مختلف المجالات الانسانية.