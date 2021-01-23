رئيس الدائرة السياسية بالانتقالي يتحدث حول الأوضاع الأمنية في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 يناير 2021

الشحات غريب

تحدث الأكاديمي الجنوبي الدكتور خالد ابراهيم بامدهف رئيس الدائرة السياسية بالمجلس الإنتقالي الجنوبي، الاوضاع الأمنية في عدن.



وقال في تصريحات خاصة بأنه منذ بدء الحرب في مارس 2015 لم يتورع الحوثيون عن إرتكاب العديد من الممارسات والأفعال التي تصنفهم بالتنظيم الارهابي نتيجة لسلسلة من انتهاكهم لحقوق الانسان في اليمن، وفيما ان تم تصنيفهم كمنظمة ارهابية من قبل الشرعية الدولية سيضع الحوثيين في مأزق كبير ، كما سيحرج عدد من دول المنطقة.

فبعد تعيين محافظا للعاصمة التاريخية عدن شهدت خدمات المدينة وأوضاعها الأمنية شيئا من التحسن رغم استمرار أعمال التخريب والتعطيل والفوضى ومحاولات إفساد اعمال التطبيع الامني والخدماتي في عدن ، ونعتقد أن مخططات محاولات اخفاق جهود وبرامج محافظ عدن في انتشال المدينة من أوضاعها الامنية والخدمية المتردية ، لازالت قائمة وهي تواجه بيقضة سياسية وامنية شعبية عالية في العاصمة عدن والمحافظات المحررة.