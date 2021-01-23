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اصابة مواطن بانفجار لغم ارضي زرعته مليشيات الحوثي الارهابية بالجوف

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 يناير 2021

أصيب مواطن بجروح بانفجار لغم ارضي زرعته مليشيا الحوثي الارهابية في الطريق الرابط بين محافظة مأرب ومنطقة اليتمة بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

 

واوضح مكتب حقوق الانسان بمحافظة الجوف، أن المواطن  فارس دايل أصيب بجروح جراء انفجار  لغم أرضي واتلفت سيارته مع حمولتها أثناء مروره في الطريق الرابط بين مأرب ومنطقة اليتمة بمديرية خب الشعب شمالي الجوف.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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