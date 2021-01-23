شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس وميناء قنا بسبب مغادرة بن عديو الى الرياضة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر يمنية مطلعة، عن أسباب استدعى محافظ محافظة شبوة، محمد صالح بد عديو، إلى العاصمة السعودية الرياض.

وكان محافظ شبوة "بن عديو" قد غادر الجمعة، المحافظة الى الأراضي السعودية.

وبحسب المصادر، فإن زيارة محافظ إلى شبوة إلى الرياض ستستمر عدة أيام وسيلتقي خلالها الرئيس عبدربه منصور هادي ومسؤولين سعوديين.

وأشارت الى أن المحافظ سيناقش في زيارته جملة من القضايا المتعلقة بالجوانب التنموية والأمنية والخدمية التي تتعلق بالمحافظة.

وتأتي زيارة المحافظ للسعودية عقب أنباء عن خلافات بينه وبين مسؤولين في الحكومة على خلفية تشغيل ميناء "قنا"، والذي تصاعدت حدة التوتر بين السلطة المحلية بالمحافظة وبين الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، عقب افتتاح المرحلة الأولى منه في الثالث عشر من الشهر الجاري، وقال المصدر إن الزيارة "قد تكون لحل الخلاف حول الميناء".