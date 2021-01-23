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مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بالخوخة

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متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديرية الخوخة محافظة الحديدة.

وجرى خلال الفترة من 1 حتى 6 يناير 2021م، ضخ 185.000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 251.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وإجراء 8 نقلات لنقل المخلفات من مخيمات النازحين والمجتمع المضيف إلى أماكنِ التخلص منها، استفاد من هذه الخِدْمات 6.530 فردا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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