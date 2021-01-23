معين عبدالملك يوجه وزارة الكهرباء بعمل خطة مزمنة لمواجهة الصيف القادم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، وزارة الكهرباء والطاقة بعمل خطة مزمنة لمواجهة الصيف القادم، وتوفير كامل الاحتياجات واجتراح حلول عاجلة لمعالجة أوضاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.



وكلف رئيس الوزراء خلال ترؤوسه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا لقيادة وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة وكهرباء عدن، وزارتي المالية والكهرباء والبنك المركزي بتنفيذ المتطلبات المالية اللازمة بصورة عاجلة لتوريد المحولات وقطع غيار المحطات ومبالغ الوقود، لتامين احتياجات كهرباء العاصمة المؤقتة عدن، وضمان تحسن الخدمة وخاصة خلال الصيف القادم.. مشددا على ضرورة متابعة استكمال أعمال الصيانة في المحطات، واستغلال فصل الشتاء في الصيانة والتجهيز.

واستعرض الاجتماع سبل وآليات مضاعفة الجهود لتحسين خدمة الكهرباء في الفترة القادمة، وخطط الوزارة والمؤسسة لتنفيذ إصلاحات بما يتوافق مع برنامج الحكومة الجديد، والذي يركز على تحقيق التعافي وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأكد الدكتور معين عبدالملك، على تكثيف جهود عمليات الصيانة ومواد الشبكة لضمان استمرار خدمة الكهرباء للمواطنين استعداداً للصيف القادم.. مشيرا الى أهمية تحقيق إنجازات ملموسة في خدمة الكهرباء بصورة عاجلة وإيجاد حلول مستدامة للمشاكل التي يعاني منها هذا القطاع.. موجها بتشكيل فريق مهام لمتابعة وإنجاز المشاريع الملحة استعدادا للصيف القادم.

كما وجه رئيس الوزراء بسرعة تنفيذ شبكة تصريف الطاقة لادخال محطة كهرباء الرئيس هادي بقدرة 264 في الخدمة لتعزيز الطاقة التوليدية في محافظة عدن والمحافظات المجاورة.. مؤكدا على وزارة الكهرباء وبالتنسيق مع شركة بترومسيلة اعداد خطة وبرنامج مزمن لتشغيل وتصريف مشروع محطة كهرباء الرئيس هادي.

وقدم وزير الكهرباء أنور كلشات وقيادات الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء، ومدير كهرباء عدن، تقارير عن الجهود المبذولة والخطوات التي تم إنجازها والتحديات القائمة والدعم المطلوب لتجاوزها، إضافة الى خطط رفع القدرة التوليدية للطاقة الكهربائية والاستعدادات القائمة للصيف القادم

حضر الاجتماع مدير مكتب رئيس الوزراء المهندس انيس عوض باحارثه ومدير الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين علاء قاسم.