أكاديمي جنوبي يتحدث عن التدخلات التركية والإيرانية وأهدافها في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 يناير 2021

الشحات غريب

تحدث الأكاديمي الجنوبي الدكتور خالد ابراهيم بامدهف رئيس الدائرة السياسية بالمجلس الإنتقالي الجنوبي، حدثني حول التدخلات التركية والإيرانية في اليمن وأهدافها.



وقال في تصريحات خاصة لاشك أن المنطقة وجغرافية الجنوب وخليج عدن تتميز بأهمية جيوسياسيه في ميزان معادلة الامن والسلم الدوليين وهناك الكثير من المصالح لقوى دولية واقليمية من الصراع الجاري في المنطقة ، وهذه القوى تعمل على تهديد الأمن والإستقرار في مناطق اليمن والبحر الاحمر وخليج عدن .

وبات من الأكيد أن للنظام الايراني أطماعه التوسعية في المنطقة ومحاولة اعادة مزاعم المد الفارسي ، وكذا الطموحات الدونكيشوتية في تأسيس امبراطورية اردوغان الاسلامية ، وكلها باتت شكلا من الهراء والهرطقة السياسية.