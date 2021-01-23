شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إتلاف 1600 لغماً زرعتها مليشيا الحوثي الارهابية في منطقة باب المندب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أتلفت الفرق الهندسية التابعة للبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام بالشراكة مع المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) ،اليوم، 1600 لغماً زرعتها مليشيا الحوثي الارهابية في منطقة باب المندب.



واوضح مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد الركن أمين العقيلي وفقا لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) ،أن الفرق الهندسية أتلفت 1600 لغماً مضاداً للدروع وأخرى فردية وعبوات ناسفة ومخلفات حرب من ذخائر وقذائف غير منفجرة زرعتها المليشيات الحوثية في مناطق سكنية وطرق عامة واماكن رعي في باب المندب.