افتتاح مهرجان التراث والموروث الشعبي السادس في عسيلان بشبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

افتتحت بمحافظة شبوة، فعاليات مهرجان التراث والموروث الشعبي السادس بمديرية عسيلان، الذي تنظمه جمعية عسيلان للثقافة والتراث.



وشهدت مراسيم افتتاح المهرجان، تقديم نماذج لأنواع الزوامل والمحفات الشعبية التي تعكس مظاهر الأفراح في المناسبات، كما تشهد أيام المهرجان التي تستمر ثلاثة ايام تحت شعار (تراثتا قيم وثقافة)، تقديم عروض فنية للموروث الشعبي الذي تزخر به مديرية عسيلان في شتى المجالات، وعروض فلوكلورية متنوعة تعكس أصالة عادات وتقاليد أبناء مديرية عسيلان وموروثهم الاجتماعي العريق.

وسيقام في ختام المهرجان، إقامة ماراثون للفروسية والهجن ومضمار للسباق يبلغ طوله اثنين كيلو متر، بمشاركة واسعة للفرسان والهجانة في عدد من محافظات الجمهورية.