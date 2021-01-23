أكاديمي جنوبي يتحدث عن الدور الأممي في التعامل مع الأزمة اليمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 يناير 2021

الشحات غريب

قال الأكاديمي الجنوبي الدكتور خالد ابراهيم بامدهف رئيس الدائرة السياسية بالمجلس الإنتقالي الجنوبي، نعتقد من الأهمية الحرص على استمرار حضور الدور الأممي للشرعية الدولية مع الازمة في اليمن .



وأضاف في تصريحات خاصة نعتقد من واجب الشرعية الدولية الضغط على الاطراف التي لا زالت عابثة بمقدرات البلاد وتتعامل بازدواجية مع مختلف الملفات ولا تتوفر لديها الجدية للانتقال نحو السلام ، وذلك من حرصها من التكسب من استمرار الحرب وافشال مشروعات التطبيع للعاصمة عدن والمحافظات الجنوبية ، فضلا عن ارتباطاتها المشبوهة بقوى اقليمية.

كما قال إن المخرج للأزمة في اليمن كما نراه هو الاعتراف بالثنائية المتباينة للواقع السياسي والامني واقع في شمال اليمن وواقع اخر في الجنوب في اليمن وهو أمر قائم بأبعاده التاريخية والجغرافية والسياسية والقانونية والكفاحية والاخلاقية وينبغي استيعابه تماماً.