شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سفير اليمن في المغرب يبحث مع مدير عام الإيسيسكو الشراكة بين الجانبين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث سفير اليمن في العاصمة المغربية الرباط عز الدين الأصبحي، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع وفد منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) برئاسة مدير عام المنظمة الدكتور سالم المالك، الرؤية التفصيلية لخريطة الطريق بشأن الشراكة بين اليمن والإيسيسكو.



واتفق الجانبان خلال اللقاء على المضي قدما في تنفيذ الخطة التمهيدية، المتمثلة في عقد المزيد من اللقاءات عبر تقنية الاتصال المرئي مع الوزراء اليمنيين المختصين في مجالات التربية والعلوم والثقافة، لوضع مسرد بجدول زمني، يتضمن أهم البرامج والأنشطة التي يمكن إنجازها خلال العام الجاري 2021م، للمساهمة في تحقيق آمال اليمن واليمنيين بالأمن والسلام والتنمية.