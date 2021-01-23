السلال يبحث مع وكيل وزارة التنمية الدولية الكندي سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث سفير بلادنا لدى اوتاوا عميد مجلس السفراء العرب جمال السلال، اليوم، مع وكيل وزارة التنمية الدولية الكندي بيتر ماكدوجل، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ،وتطورات الأوضاع على الساحة اليمنية ومستجدات الاحداث بما في ذلك الاعتداء الارهابي الجبان على مطار عدن الدولي.



وتطرق السفير السلال في اللقاء الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى استمرار جهود الحكومة اليمنية والتزامها بايصال المساعدات الانسانية الى كافة المناطق في اليمن وخاصة بعد القرار الامريكي بشأن تصنيف الميليشيات الحوثية كمنظمة ارهابية اجنبية..مشيراً الى ان الحكومة شكلت لجنة خاصة برئاسة وزارة التخطيط والتعاون الدولي وعضوية العديد من الوزارات لتنفيذ ذلك الالتزام..مؤكداً حرص الحكومة على تذليل الصعوبات لضمان سير العمل الانساني بصورة منتظمة ووصول المساعدات الانسانية الى مستحقيها في كل ارجاء اليمن.

وتطلع السلال، الى امكانية زيادة رفع المساعدات الكندية الانسانية المخصصة لليمن خلال العام 2021 م, ودعم خطة الاستجابة الانسانية في اليمن.

من جانبه عبر المسوؤل الكندي، عن إدانة بلاده للحادث الارهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي..مؤكداً وقوف كندا إلى جانب اليمن ودعم الجانب الإنساني ومواجهة جائحة COVID-19 ودعم مساعي السلام التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى سلام دائم في اليمن.