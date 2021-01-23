شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر افتتاح مشروع مياه بمديرية حات في محافظة المهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

افتتح بمديرية حات محافظة المهرة، امس مشروع مياه مركز المديرية بالطاقة الشمسية، الذي نفذه مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع (اليونبس)، بتمويل من البنك الدولي.



ويبلغ عمق مشروع مياه حات 450 مترا، ويضخ نحو 300 لتر مياه في الدقيقة الواحدة، ويستفيد من المشروع سكان مديرية حات وأهالي المناطق المجاورة.

ونوه مدير عام مديرية حات محسن بلحاف، بجهود قيادة السلطة المحلية بمحافظة المهرة ممثلة بالمحافظ محمد علي ياسر والجهات المنفذة والممولة لإنشاء وتشغيل مشروع المياه.