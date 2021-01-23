أمنية حصوين تناقش تعزيز دور الأمن في التصدي للظواهر الدخيلة على المجتمع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 يناير 2021

الخليج 365 - المهرة

عقدت اللجنة الأمنية بمديرية حصوين، اليوم اجتماعاً، برئاسة الشيخ ياسر عبدالله الأسد مدير عام مديرية حصوين، رئيس اللجنة الأمنية بالمديرية، وذلك للوقوف أمام الوضع الأمني بالمديرية، وتعزيز دور الأجهزة الأمنية في مكافحة الظواهر السلبية، والتصدي لمروجي المخدرات.



وفي الاجتماع أكد مدير عام المديرية، على أهمية قيام الأجهزة الأمنية،بمهامها في التصدي للظواهر السلبية الدخيلة على مجتمعنا، ولا سيما مايتعلق بانتشار تعاطي أنواع من المخدرات، الأمر الذي بات يشكل خطراً حقيقياً على الأمن والسكينة العامة، مشددا على ضرورة أن تضطلع الجهات المعنية بدورها، والقيام بواجباتها في هذا الاتجاه، كلا حسب موقعه واختصاصه.

وكان العقيد صالح عبدالله شملان رئيس فرع جهاز الأمن السياسي بالمديرية، قدم تقريرا عن الوضع الأمني في المديرية، مستعرضا اهم النجاحات التي حققها الأمن، وكذا الصعوبات التي واجهت الاجهزة الأمنية، خلال العام المنصرم.

بدوره أوضح العقيد علي مصلح الجماعي مدير أمن مديرية حصوين، أهمية التعاون بين الجميع، في سبيل الحفاظ على شبابنا من الانزلاق نحو التعاطي والوقوع في شراك عصابات المروجين، داعياً المواطنين للتعاون في هذا الموضوع الخطير، والمتابعة المستمرة لأبنائهم، وإبلاغ الأجهزة الأمنية في حال وجود أية أمور تثير الشك والريبة.

هذا وخرج الاجتماع بالاتفاق على عدة اجراءات وخطوات عملية، ووضع خطة أمنية لمكافحة هذه الظواهر السلبية.

حضر الاجتماع عبود حسن شملان رئيس جهاز الأمن القومي بالمديرية، وكذا أعضاء الهيئة الادارية بالمجلس المحلي للمديرية.