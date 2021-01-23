شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تكريم المتقاعدين بقسم العمليات والتخدير بهيئة مستشفى سيئون العام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كرمت هيئة مستشفى سيئون العام 20 عاملا من المتقاعدين والمبرزين والموظفين المثاليين بقسم العمليات والتخدير بالهيئة وذلك نظير جهودهم وما قدموه طوال فترة خدمتهم من اخلاص وتفاني في العمل.



واشاد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، بجهود العاملين المتقاعدين والمتميزين الذين أفنوا حياتهم في العمل في ظروف صعبة وامكانيات بسيطة ، حاثا المتقاعدين في استمرارية العطا في الاستشارة لزملائهم العاملين بالهيئة..مثمناً الجهود التي تبذلها رئاسة هيئة مستشفى سيئون ، وكافة الأطقم الطبية والإداريين لتحسين وتطوير مستوى الخدمات الصحية..مؤكدا استعداد السلطة المحلية لتقديم مزيد من التسهيلات التي يمكن أن تسهم في تقديم أفضل الخدمات .