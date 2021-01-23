الباحث أحمد نسر ينال الماجستير بامتياز من كلية التربية بجامعة حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

نال الباحث أحمد محمد عبدالرزاق نسر، على درجة الماجستير بامتياز من كلية التربية بجامعة حضرموت، عن رسالته الموسومة بـ " الصورة الشعرية في شعر فيصل البريهي " (دراسة تحليلية نقدية) .



تكونت لجنة المناقشة من أ.د/ علي يوسف عاتي رئيساً ومناقشاً خارجياً وأ.د / عبد الكريم حسين رعدان عضواً ومشرفاً علمياً و أ.د / أمين عبدالله اليزيدي عضواً ومناقشاً داخلياً.

وأشادت اللجنة بمضمون الرسالة وبمحتواها وما توصلت اليه من نتائج وتوصيات بحثية .