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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الباحث أحمد نسر ينال الماجستير بامتياز من كلية التربية بجامعة حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 يناير 2021
متابعات_ الخليج 365
نال الباحث أحمد محمد عبدالرزاق نسر، على درجة الماجستير بامتياز من كلية التربية بجامعة حضرموت، عن رسالته الموسومة بـ " الصورة الشعرية في شعر فيصل البريهي " (دراسة تحليلية نقدية) .
تكونت لجنة المناقشة من أ.د/ علي يوسف عاتي رئيساً ومناقشاً خارجياً وأ.د / عبد الكريم حسين رعدان عضواً ومشرفاً علمياً و أ.د / أمين عبدالله اليزيدي عضواً ومناقشاً داخلياً.
وأشادت اللجنة بمضمون الرسالة وبمحتواها وما توصلت اليه من نتائج وتوصيات بحثية .