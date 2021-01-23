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الباحث أحمد نسر ينال الماجستير بامتياز من كلية التربية بجامعة حضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 يناير 2021

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نال الباحث أحمد محمد عبدالرزاق نسر، على درجة الماجستير بامتياز من كلية التربية بجامعة حضرموت، عن رسالته الموسومة بـ " الصورة الشعرية في شعر فيصل البريهي " (دراسة تحليلية نقدية) .

 

 

تكونت لجنة المناقشة من أ.د/ علي يوسف عاتي رئيساً ومناقشاً خارجياً وأ.د / عبد الكريم حسين رعدان عضواً ومشرفاً علمياً و أ.د / أمين عبدالله اليزيدي عضواً ومناقشاً داخلياً.

 

وأشادت اللجنة بمضمون الرسالة وبمحتواها وما توصلت اليه من نتائج وتوصيات بحثية .

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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