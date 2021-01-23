اختتام انشطة ائتلاف الإغاثة والبناء في 11 محافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

اختتم ائتلاف الإغاثة والبناء (CRB) أنشطته الانسانية والاغاثية والتنموية للعام الماضي 2020م والتي شملت 11 محافظة.



واوضح رئيس الائتلاف الدكتور كمال القدمي وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن الانشطة والمشاريع التي نفذت خلال العام الماضي بلغت 262 مشروعًا ونشاطا انسانيا وتنمويا، توزعت على مجالات الأمن الغذائي، الإيواء، المياه والإصحاح البيئي، والصحة والتغذية، والتعليم، استفاد منها 712 الفا و173 مستفيدا.

واشار الى أن خطة الائتلاف للعام الجاري 2021 م تتضمن عددًا كبيرًا من مشاريع العمل والإغاثي والتنموي الهادفة الى تخفيف معانأة الأسر النازحة والفقيرة والمحتاجة في مختلف محافظات الجمهورية.