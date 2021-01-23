اجتماع بالخوخة يناقش اعتماد خطة المديرية للعام 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر، خلال لقائه، مع قيادة وأعضاء السلطة المحلية ومدراء المكاتب التنفيذية في مديرية الخوخة، الخطة التنفيذية للمديرية للعام الجاري 2021م.



وجرى خلال اللقاء، استعراض تقرير حول مستوى أداء سير العمل وفقا لخطة المديرية للعام الماضي 2020م، وكيفية الاستفادة من النجاحات التي تحققت ومعالجة الإخفاقات خلال العام الجاري 2021م.

واستمع المحافظ طاهر، إلى شرح مفصل من مدير عام مديرية الخوخة سالم عليان، حول آليات العمل في المرافق الخدمية والإمكانيات المتاحة والمتوفرة والاحتياجات التي من شأنها تعزيز الأنشطة المختلفة وتوفير الخدمات العامة للمواطنين.

وأكد المحافظ طاهر، على أهمية تقديم كافة الخدمات الأساسية للمواطنين والنازحين في مديرية الخوخة لتكون نموذجاً يليق بمكانتها كعاصمة مؤقتة لمحافظة الحديدة.