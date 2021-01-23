وزير الاعلام والثقافة والسياحة يطمئن على صحة الكاتب الكبير ميفع عبدالرحمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

قام وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني امس بزيارة الكاتب الكبير ميفع عبدالرحمن الذي يرقد في العناية المركزة بالمستشفى الألماني في العاصمة المؤقتة عدن إثر إصابته بجلطة قلبية.



وعبر وزير الاعلام والثقافة والسياحة خلال الزيارة عن امنياته القلبية للكاتب ميفع عبدالرحمن بالشفاء العاجل، مشيدا بأدواره النضالية كأحد أهم الواجهات الفكرية والثقافية لمدينة عدن خصوصا واليمن بشكل عام من خلال ما قدمه من كتابات وقصائد أثرت الواقع الثقافي والأدبي.

واكد الوزير ان الزيارة تأتي تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس المناضل عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية للحكومة بالاهتمام بالصحفيين والكتاب والمبدعين في كافة المجالات وتكريمهم ورعايتهم .. لافتاً إلى الاهتمام الذي توليه الحكومة برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك بكافة الكتاب والمبدعين والمثقفين تقديرا لدورهم الكبير في توجيه الرأي العام وتنويره، وباعتبار هذه الشريحة أحد أهم الأدوات في دعم جهود استعادة الدولة ومواجهة مليشيات الحوثي الارهابية المدعومة من ايران.

رافق الوزير اثناء الزيارة وكيل محافظة عدن لقطاع المشاريع، المهندس، غسان الزامكي وعدد من المسؤولين في الوزارة .