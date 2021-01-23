مأرب: مليشيات الحوثي تنفذ حملة مداهمات واختطافات بمديرية "رحبة"

داهمت ميليشيا الحوثي المصنفة إرهابياً، عدة منازل واختطفت 5 مدنيين بينهم طفل في مديرية "رحبة" جنوبي محافظة مأرب، شرقي اليمن.



وقالت منظمة حماية للتوجه المدني (HOCO)، في بيان لها، نقلاً عن بلاغات من الأهالي، إن المسلحين الحوثيين "نفذوا الأسبوع الماضي حملة إرهابية تمثلت باختطاف خمسة مدنيين بينهم طفل ومداهمة للمنازل وتفتيشها وترويع النساء والأطفال من سكان منطقة الأوشال وعبيه وتهجير قسري للأسر التي حكمت عليها الظروف بالبقاء وما زالت تقطن في تلك المناطق.



وذكر البيان، أن من بين المختطفين طفلاً يبلغ من العمر 13عاماً، تم اختطافه من أحد المنازل بمنطقة عبيه واقتاده مسلحي الحوثي إلى جهة غير معلومة.



ودانت المنظمة "أعمال العنف التي تقدم عليها الجماعة الحوثية المسلحة بحق بالمدنيين في مناطق سيطرتها بمديرية رحبه جنوب مأرب، والتنكيل بهم واختطافهم ومداهمة منازلهم وتهجيرهم منها قسراً".



واعتبرت المنظمة تلك الممارسات "جرائم بحق الإنسانية وإحدى الانتهاكات الستة للطفولة".



وطالبت المنظمة الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن بممارسة الضغط على جماعة الحوثي المسلحة لوقف حربها الممنهجة التي تشنها على المدنيين بطرق شتى وأدوات مختلفة في مناطق سيطرتها بمحافظة مأرب.

