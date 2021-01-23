اختتام البرنامج التدريبي للحرفيين بمديرية تريم بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

اختتمت اليوم بمديرية تريم في محافظة حضرموت، فعاليات البرنامج التدريبي للحرفيين، الذي نظمته مؤسسة أثر للتنمية بالتنسيق مع ادارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالمديرية تحت شعار "القضاء على البطالة من خلال حرفتي".



وهدف البرنامج الذي استمر على مدى ثلاثة أيام متتالية تنمية قدرات 17 متدرب من الحرفيين من مختلف مناطق مديرية تريم وتطوير مهاراتهم الادارية والمهنية والتسويقية والابداعية من خلال مجموعة من الدورات التدريبية المتنوعة.

وفي حفل الاختتام أشار مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي حضرموت والصحراء الدكتور عبدالله باجهام الى أهمية البرنامج التدريبي في تأهيل الحرفيين لمواصلة نشاطهم الخاص بما يحقق الاعتماد الذاتي والحد من انتشار البطالة ، مثمنا دور المؤسسة ونشاطها الريادي في توعية المجتمع بكثير من القضايا المهمة.

بدوره أوضح رئيس مؤسسة أثر للتنمية الدكتور أحمد باجبير نبذة عن المؤسسة وأهدافها؛ وكذا سير البرنامج التدريبي وماتضمنه من دورات، شاكرا كل المساهمين في انجاح البرنامج .

تخلل الاحتفال استعراض بعض الأعمال الفنية للحرفي صالح باجراد وطريقة نحت الخشب بالآلات اليدوية البسيطة قديما ونصائح للحرفيين.

حضر الاختتام المدير التنفيذي للمؤسسة حسين باغوث .