أكثر من ألف متبرع بالدم استقبلهم المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

استقبل المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه بوادي حضرموت والصحراء خلال العام الماضي 2020م ، ألف و458 متبرع بالدم ، منهم 240 متطوع متبرع بالدم ،وألف و218 متبرع لمرضاهم .



وأوضح مدير المركز هاني بازهير، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، بأن جميع المتبرعين خضعوا للمعاينة بالمركز قبل التبرع بالدم منها قياس كمية الهيموجلوبين ، وقياس ضغط الدم ، وقياس الوزن ، وتقييم المتبرع من خلال الأسئلة المتعلقة بصحته وسلامته..مشيرا بأن إجمالي المتبرعين الذين تمت معاينتهم ألف و455 متبرع ، منهم ألف و177 متبرع لايق بالتبرع بالدم ، و278 متبرع غير لائق بالتبرع بالدم .

ولفت بأن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات المركز خلال العام الماضي بلغ ألف و600 مستفيد من خلال صرف مشتقات ومكونات الدم وهي كريات الدم الحمراء والصفائح الدموية والبلازما.. منوهاً بأن عدد قرب كريات الدم الحمراء التي تم صرفها ألف و75 كيس دموي ، وبلغ إجمالي أكياس الصفائح الدموية التي تم صرفها 316 قربة من الصفائح الدموية ، وبلغ إجمالي قرب البلازما التي تم صرفها 209 قربة من البلازما .

وثمن "بازهير" اهتمام ودعم قيادة السلطة المحلية ورجال المال والأعمال لدعمهم ومساندتهم للمركز وتذليل كافة التحديات والعراقيل التي تواجه المركز لاستمرار تقديم هذه الخدمة الطبية الجلية بصورة مجانية لجميع المرضى من مختلف محافظات الجمهورية تخفيفا لمعاناتهم .