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محافظ تعز يوجه بإلغاء عقد تأجير ارضية مزرعة عصيفرة وحمايتها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 يناير 2021

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وجه محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، اليوم، مكتب الاوقاف والارشاد بالمحافظة بإلغاء عقد تأجير أرضية مزرعة عصيفرة برقم 116 وتاريخ 22/10/2020م والبالغ مساحتها 1582 قصبة.

 

وشدد محافظ تعز، بسرعة إلغاء العقد وايقاف كافة الإجراءات في هذا الجانب وتكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمراجعة جميع العقود التي حررها مكتب الأوقاف والارشاد.

 

كما وجه المحافظ شمسان، قائد المحور ومدير عام الشرطة بتوفير الحماية اللازمة للأرضية ومنع أي استحداثات عليها وعلى باقى ارضية مزرعة عصيفرة بشكل عام .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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