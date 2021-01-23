محافظ تعز يوجه بإلغاء عقد تأجير ارضية مزرعة عصيفرة وحمايتها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

وجه محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، اليوم، مكتب الاوقاف والارشاد بالمحافظة بإلغاء عقد تأجير أرضية مزرعة عصيفرة برقم 116 وتاريخ 22/10/2020م والبالغ مساحتها 1582 قصبة.



وشدد محافظ تعز، بسرعة إلغاء العقد وايقاف كافة الإجراءات في هذا الجانب وتكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمراجعة جميع العقود التي حررها مكتب الأوقاف والارشاد.

كما وجه المحافظ شمسان، قائد المحور ومدير عام الشرطة بتوفير الحماية اللازمة للأرضية ومنع أي استحداثات عليها وعلى باقى ارضية مزرعة عصيفرة بشكل عام .