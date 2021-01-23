التحالف يكثف غاراته على مواقع المليشيا في صعدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 يناير 2021

الخليج 365 ـ صعدة

كثَّفت مقاتلات التحالف العربي، السبت، غاراتها الجوية على مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في صعدة، شمال اليمن، فيما تمكنت القوات الحكومية من استعادة آليات وأسلحة في جبهات الجوف، شرقي البلاد، خلال مواجهات عنيفة مع المليشيا.



أكد مصدر عسكري ميداني، أن مقاتلات التحالف العربي شنت عدة غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات وآليات لمليشيا الحوثي في مديرية الصفراء وأخرى في مدينة صعدة عاصمة المحافظة.

وأسفرت الغارات عن تدمير آليات ومعدات حوثية وسقوط قتلى وجرحى في صفوفها.

وفي جبهات محافظة الجوف، شرقي البلاد، احتدمت المواجهات بين مليشيا الحوثي "المصنفة إرهابياً" والقوات الحكومية المسنودة من المقاومة الشعبية، خلال هجوم نوعي نفذته الأخيرة شرقي مدينة الحزم عاصمة المحافظة.

وبحسب مصدر عسكري ميداني، خاض الطرفان مواجهات عنيفة كبدت المليشيا خسائر بشرية فادحة، واغتنام القوات الحكومية والمقاومة عددا من العربات والأسلحة المتنوعة.

وتضاعف حجم الخسائر الحوثية بشرياً وعسكرياً خلال الأسابيع الأخيرة تزامناً مع احتدام المواجهات في مختلف جبهات البلاد.