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مقتل شاب برصاصة طائشة في مديرية حبان بشبوة

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اليمن العربي ـ شبوة 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 يناير 2021

الخليج 365 ـ شبوة

قتل شاب عشريني برصاصة طائشة، إثر اشتباكات قبلية مسلحة بمديرية حبان، في محافظة شبوة (جنوبي غرب اليمن).

 

وذكرت مصادر قبلية، إن الشاب ناصر بن عوض بن قمر القميشي، فارق الحياة، جراء إصابته برصاصة طائشة اثر اندلاع مواجهات بين مسلحين قبليين في منطقة الخبر بمديرية حبان.

 

ولفتت المصادر إلى أن الاشتباكات دارت بين مسلحين من قبيلة آل عديو لقموش "القبيلة التي ينتمي إليها محافظ شبوة"، وآل مجور لقموش.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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