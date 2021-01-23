واشنطن: نراجع تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها بدأت بمراجعة تصنيف جماعة الحوثي في اليمن 'منظمة إرهابية'.



جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم الوزارة، حسبما نقل موقع "يو إس نيوز" الأمريكي.

وذكر المتحدث أنّ الوزارة تعمل بأسرع ما يمكن لإنهاء عملية مراجعة تصنيف جماعة الحوثي 'منظمة إرهابية'، واتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكين، إن واشنطن ستبحث عملية تصنيف الجماعة 'منظمة إرهابية'.

والثلاثاء الماضي، دخل قرار أمريكي باعتبار الحوثيين 'منظمة إرهابية' حيز التنفيذ، عشية انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" وبدء رئاسة "جو بايدن".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إعفاء منظمات الإغاثة والإمدادات الإنسانية من تبعات إدراج الحوثيين بقائمة الإرهاب