منظمة الهجرة الدولية: مأرب استقبلت أكثر من 73 ألف نازح خلال العام 2020

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 يناير 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

قالت منظمة الهجرة الدولية، اليوم السبت، 23/كانون الثاني/2021، إن مدينة مأرب استقبلت أكثر من 73 ألف نازح خلال العام الماضي.



وتابعت في منشور على حسابها بـ"فيسبوك" "حسب تقديراتنا، استقبلت مديرية مأرب المدينة وحدها أكثر من 73,000 نازحاً جديداً في عام 2020".

ولفتت الى أنها "تقوم بالشراكة مع مكتب المساعدات الإنسانية التابع للوكالة الأمريكية ببناء جدران ترابية لحماية الأسر النازحة من الفيضانات خلال مواسم الأمطار الغزيرة، في مخيم الجفينة أكبر موقع للنزوح في اليمن"، حسب المنظمة.

ومنذ انقلاب مليشيا الحوثي استقبلت محافظة مأرب، قرابة 3 ملايين نازح منهم نحو مليوني نازح موزعين على أكثر من 130 مخيما في مختلف المديريات ولا تزال المحافظة تستقبل نازحين جدد بشكل يومي، وفق السلطات المحلية