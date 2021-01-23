عدن - ياسمين عبد الله التهامي - المشتركة ترصد تحليق مسيرات حوثية في مناطق متفرقة بالحديدة

السبت 23 يناير 2021

الخليج 365

أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي، رصد تحليق 9 طائرات إستطلاع حوثية فوق مناطق متفرقة من محافظة الحديدة، في سياق خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية.



وقال مصدر عملياتي، ان القوات المشتركة رصدت الطائرات الحوثية البالغ عددهن 9 في سماء مركز مدينة التحيتا وحيس والجبلية، جنوبي المدينة.

وفي وقت سابق نزعت عشرات الأسر، من حي منظر، بمديرية الحوك، جراء قصف الحوثيين للأحياء السكنية، وذلك في إطار مسلسل جرائم المليشيات بحق المدنيين والهدنة الأممية.