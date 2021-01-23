عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقاتلات التحالف تضرب مواقع حوثية في صعدة والجيش يستعيد أسلحة بالجوف

السبت 23 يناير 2021

الخليج 365

قالت مصادر عسكرية، إن التحالف العربي شن، أمس الجمعة، غارات مكثفة على مواقع المليشيا الحوثية في محافظة صعدة المحاددة للمملكة العربية السعودية، بالتزامن مع معارك خاضها الجيش في الجوف استعاد من خلالها آليات وأسلحة متنوعة.



واوضحت المصادر، أن طيران التحالف نفذ عدة غارات جوية استهدفت مواقع وآليات المليشيا الحوثية في مدينة صعدة ومديرية الصفراء بالمحافظة.

وأضافت المصادر أن طيران التحالف شن غارتين جويتين، استهدفت آليات وتجمعات للمليشيات ‎الحوثية إلانقلابية ‎الإرهابية في مديرية ‎الصفراء.

كما شن عدة غارات أخرى استهدفت اهداف للمليشيات ‎في مدينة ‎صعدة.

وأكدت ان الغارات أسفرت عن تدمير آليات ومعدات حوثية، دون ذكر تفاصيل أخرى.

وبالتزامن، قالت مصادر عسكرية أخرى، إن الجيش الوطني نفذ أمس الجمعة، عملية هجومية نوعية ضد المليشيا الحوثية شرق مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف.

واكدت ان العملية أسفرت عن اغتنام الجيش لعدد من العربات والاسلحة المتنوعة، الى جانب سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المليشيا.

ومطلع الشهر الجاري، أعلن الجيش عن مقتل وإصابة اكثر من 9 آلاف حوثي بينهم 688 قياديا ميدانيا خلال معارك العام الماضي.

وكان الجيش الوطني قد خاض العام الماضي، معارك طاحنة ضد المليشيا الحوثية في مختلف جبهات القتال أبرزها مارب والجوف، حيث تمكن، في الاخيرة من تحقيق تقدم كبير من الشرق والشمال منها وصولا الى أولى مناطق مدينة الحزم عاصمة المحافظة.