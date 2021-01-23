عدن - ياسمين عبد الله التهامي - القوات المشتركة تتصدى لهجوم حوثي جديد بالحديدة

السبت 23 يناير 2021

الخليج 365

تمكنت القوات اليمنية المشتركة، المدعومة من التحالف العربي، من التصدي لمحاولة تسلل جديدة، نفذتها ميليشيات الحوثيين، نحو مواقع القوات المشتركة، جنوبي محافظة الحديدة.



ويمثل هذا الهجوم، تحديا جديدا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي ترعاه الأمم المتحدة في الحديدة، الواقعة غربي اليمن.

وقالت مصادر عسكرية يمنية، إن عناصر ميليشيات الحوثيين، حاولوا التسلل إلى مواقع القوات اليمنية المشتركة، غربي مديرية حيس، جنوبي الحديدة؛ ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة بين الجانبين، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة.

وأسفرت الاشتباكات، عن مقتل وإصابة عدد من الحوثيين؛ ما أدى لانسحابهم وفشل محاولة تسللهم.

وفي مديرية التحيتا، جنوبي غرب الحديدة، شنّت ميليشيات الحوثيين، قصفا مدفعيا على مزارع المواطنين، غربي التحيتا؛ ما أدى إلى تعطيل حركة المزارعين وتنقلاتهم، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

من جانبه، ذكر موقع ”ألوية العمالقة“ المنضوية ضمن القوات اليمنية المشتركة، أن القوات رصدت الخميس، 5 طائرات استطلاع تابعة لميليشيات الحوثيين، في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة.

وقال الموقع، إن القوات المشتركة، رصدت تحليق الطائرات التابعة للحوثيين في سماء مركز مديرية التحيتا، وحيس والجبلية، جنوبي المحافظة.

وأشار الموقع إلى أن الميليشيات كثّفت من وتيرة خروقاتها وانتهاكاتها المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وحاولت ميليشيات الحوثيين، مطلع الأسبوع الجاري، شنّ هجمات مكثفة على مواقع تسيطر عليها القوات اليمنية المشتركة في مديريتي حيس والدريهمي، بمحافظة الحديدة، لكنها أُفشلت.