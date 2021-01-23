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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخارجية الأمريكية تراجع تصنيف ميليشيات الحوثي والاتفاق مع طالبان

السبت 23 يناير 2021

الخليج 365

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، إن الوزارة بدأت مراجعة تصنيف جماعة الحوثيين في اليمن منظمة إرهابية، وتعمل بأسرع ما يمكن لإنهاء العملية واتخاذ قرار، كما ستراجع الاتفاق المبرم مع حركة طالبان الأفغانية بداية 2020.



وقال أنتوني بلينكين مرشح الرئيس جو بايدن لمنصب وزير الخارجية هذا الأسبوع إن واشنطن ستراجع التصنيف الذي يخشى مسؤولو الأمم المتحدة، وجماعات الإغاثة، من أن يؤثر على حركة التجارة في اليمن الذي يشهد مجاعة واسعة النطاق، حيث يحتاج 80% من سكانه إلى مساعدات.

وفي الوقت ذاته أبلغ مستشار بايدن للأمن القومي نظيره الأفغاني أن الخارجية الأمريكية ستراجع الاتفاق المبرم مع حركة طالبان في فبراير 2020.