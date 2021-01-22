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شبوة: انطلاق مهرجان التراث والموروث الشعبي السادس في عسيلان

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المنامة - ياسر ابراهيم - شهدت محافظة شبوة، الجمعة، انطلاق فعاليات مهرجان التراث والموروث الشعبي السادس بمديرية عسيلان، الذي تنظمه جمعية عسيلان للثقافة والتراث.
 
وشهدت مراسيم افتتاح المهرجان الذي يستمر ثلاثة ايام تحت شعار (تراثنا قيم وثقافة)، تقديم نماذج لأنواع الزوامل والمحفات الشعبية التي تعكس مظاهر الأفراح في المناسبات، وفق وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).


 
كما سيشهد تقديم عروض فنية للموروث الشعبي الذي تزخر به مديرية عسيلان في شتى المجالات، وعروض فلوكلورية متنوعة تعكس أصالة عادات وتقاليد أبناء مديرية عسيلان وموروثهم الاجتماعي العريق.
 
وسيقام في ختام المهرجان؛ ماراثون للفروسية والهجن ومضمار للسباق يبلغ طوله اثنين كيلو متر، بمشاركة واسعة للفرسان والهجانة في عدد من محافظات الجمهورية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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