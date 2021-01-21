الانتقالي ينظم ورشة عمل للنهوض بالمهارات القيادية للمرأة ومشاركتها في السلام بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

برعاية رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك وبمشاركة اكثر من اربعين قيادية من مختلف شرائح وفئات المجتمع..



اختتمت صباح اليوم الخميس ورشة العمل التي نظمتها الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية تريم- التي استمرت خلال الفترة من التاسع عشر وحتى الحادي والعشرين من يناير 2021م ؛ بهدف النهوض بالمهارات القيادية للمرأة، ومشاركتها في السلام بوادي حضرموت .

الورشة قام بالتدريب فيها كل من: (إيمان أحمد بحرق، مديرة جمعية المرأة بمحافظة لحج، وعضوة الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي ومستشارة رئيس الجمعية المدربة انتصار خميس محمد) التي رحبت في بداية الجلسة الختامية التي اقيمت صباح اليوم المدربتان بالمشاركات، مشيدتان بالمرأة الحضرمية ونشاطها وتفاعلها وقيادتها في المجتمع، وما تمتلكه من خصال وميزات تؤهلها لتكون في أعلى المراتب لخدمة المجتمع والمساهمة في النهوض بالوطن الجنوبي.

وأكدتا أن المرأة الحضرمية قادرة على المشاركة في عملية السلام وتطوير مهاراتهن للنهوض بالمستوى القيادي وتحسين العطاء.

من جانبها قالت الدكتورة سلمى عمر بازريع نائبة رئيس لجنة الصحة والبيئة بالجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي: "أن هذه الورشة جاءت في الوقت الراهن لتفعيل دور المرأة وإكسابها مهارات وقدرات تساعدها على الخوض في بناء السلام وتعزيز التنمية؛ مساهمة في خدمة البلاد بمختلف شرائحه وفئاته المجتمعية" .

الورشة تخللها عدد من المحاور التي تسهم في إكساب المهارات القيادية، وتعزيز الصفات الإيجابية، والابتعاد عن المواقف والقضايا التي تفرق المجتمع، وتدعو إلى التوحد حول الأمور التي تجمع وتلم الصف الجنوبي لبناء مستقل مشرق تنعم به الأجيال القادمة .

وضمت الورشة العديد من الكوادر والقيادات النسائية من جميع أطياف المجتمع بوادي حضرموت، وفي نهاية الورشة أقيمت بعض المسابقات والأنشطة التفاعلية بين المتدربات.

حضرت الورشة الأستاذة راميا فيصل محمد عضوة الجمعية الوطنية للجنة المرأة والطفل .