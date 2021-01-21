الارياني يزور الموسيقار الكبير الفنان احمد بن غودل في منزله بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

قام وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، اليوم، بزيارة الموسيقار الكبير الفنان احمد بن غودل في منزله بالعاصمة المؤقتة عدن، والذي يعد أحد القامات الموسيقية والمداميك الفنية العملاقة من خلال ما أبدع وأشرف عليه من ألحان ذائعة الصيت للكثير من الاغاني والأوبريتات التي ساهمت في إثراء الساحة الفنية ومن أهمها الأوبريت الأشهر "خيلت براقاً لمع".



وخلال الزيارة، نقل معمر الارياني للموسيقار بن غودل تحيات وتقدير الرئيس المناضل عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وتوجيهاته الدائمة بالاهتمام بالفنانين والمبدعين في كافة المجالات وتكريمهم ورعايتهم، واهتمام الحكومة بقيادة دولة الدكتور معين عبدالملك رئيس الوزراء، وما ستشهده العاصمة المؤقتة عدن من حراك ثقافي وفني.

وأشاد الارياني بالدور الاخوي الصادق والنبيل للاشقاء في المملكة العربية السعودية في دعم اليمن بمختلف المجالات، وآخرها الدفع بتتفيذ اتفاق الرياض وصولا لتشكيل الحكومة وعودتها لاداء مهامها من العاصمة المؤقتة‎عدن، وتهيئة الاجواء لاعادة تطبيع الاوضاع وتقديم الخدمات في المناطق المحررة.