وكيل وزارة الصحة يتفقد على سير العمل في مستشفى ٢٢مايو بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

تفقد وكيل وزارة الصحة العامة والسكان المساعد لقطاع التخطيط الدكتور جلال سعيد باعوضة اليوم الخميس، سير العمل في الاقسام المختلفة بمستشفى ٢٢ مايو بعدن.



واستمع الدكتور باعوضة من مدير المستشفى الدكتور، ناصر هرهرة، ونائبه الدكتور، أحمد بن حميد، إلى شرح حول النشاط الطبي والصحي بالمستشفى والصعوبات التي تعترض سير العمل وجهود تجاوزها والإحتياجات الضرورية لذلك .

وأطلع الوكيل باعوضة على تدخلات منظمة الامين للمساندة الانسانية وجهودها في تهيئة وتشغيل مركز تصنيع الاطراف الصناعية واعادة التاهيل في محافظة عدن وسيئون بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية .

ونوه الدكتور جلال باعوضة بأهمية مثل هذه المشاريع التي من شانها ان تخدم كثير من المتضررين من جرى الحرب والتي ستلامس معاناة المريض .. مثمناً جهود منظمة الأمين ومركز الملك سلمان ودعمهم لمثل هذه المشاريع .