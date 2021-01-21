شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السفير العشبي يبحث مع حاكم اقليم السند الباكستاني تعزيز العلاقات الثنائية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث سفير بلادنا لدى باكستان محمد العشبي ، اليوم، مع حاكم اقليم السند الباكستاني عمران اسماعيل، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها خاصة في المجال العلمي والتجاري والاقتصادي.



وأكد المسئول الباكستاني، على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين..مشيرا الى حرص باكستان على تطوير العلاقات والمصالح بين البلدين الشقيقين، متمنيا لليمن التقدم والامن والاستقرار الدائم والتطور.