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السفير العشبي يبحث مع حاكم اقليم السند الباكستاني تعزيز العلاقات الثنائية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث سفير بلادنا لدى باكستان محمد العشبي ، اليوم، مع حاكم اقليم السند الباكستاني عمران اسماعيل، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها خاصة في المجال العلمي والتجاري والاقتصادي.

وأكد المسئول الباكستاني، على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين..مشيرا الى حرص باكستان على تطوير العلاقات والمصالح بين البلدين الشقيقين، متمنيا لليمن التقدم والامن والاستقرار الدائم والتطور.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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