معين عبدالملك يتبادل مع نظيره المغربي وجهات النظر حول عدد من القضايا والملفات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

تبادل رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، مع نظيره المغربي الدكتور سعد الدين العثماني، وجهات النظر حول عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، وآفاق ومجالات التعاون القائمة بين البلدين والحرص المشترك على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الشقيقين.



وجرى خلال اللقاء عبر تقنية الاتصال المرئي، استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية والموقف الثابت للاشقاء في المملكة المغربية لدعم الحكومة الشرعية والشعب اليمني حتى استكمال انهاء الانقلاب واستعادة الدولة، سواء على المستوى الثنائي او في المحافل الدولية.

وناقش الجانبان، اليات تفعيل العمل الثنائي المشترك في الفترة القادمة، بما في استئناف اجتماعات اللجنة الوزارية اليمنية المغربية، وإمكانية تشكيل لجنة عليا مشتركة، وتبادل الزيارات للاستفادة من الخبرات والتجربة المغربية في عدد من الجوانب، لتعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وعبر رئيس الوزراء عن التقدير لموقف المملكة المغربية القوي في ادانتها للهجوم الإرهابي الذي استهدف الحكومة اليمنية فور وصولها لمطار عدن والذي نفذته مليشيا الحوثي الانقلابية، وكذا مواقفها الداعمة المستمرة في دعم الشرعية والشعب اليمني.. ناقلا تحيات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، الى نظيره المغربي جلالة الملك محمد السادس والتاكيد على موقف اليمن الداعم لوحدة التراب المغربي.. منوها بالتعامل الدبلوماسي الحكيم للقيادة المغربية ملكا وحكومة فيما يخص موضوع الصحراء المغربية، وتقديم حل سياسي قائم على الحكم الذاتي وبما يحقق التطلعات في الاستقرار والسلام للشعب المغربي الشقيق.

وأعرب الدكتور معين عبدالملك، عن تطلعه الى تنسيق المواقف والحوار السياسي بين اليمن والمغرب في مختلف القضايا وفي المحافل الدولية، موجها وزارة الخارجية بالتواصل المستمر مع الخارجية المغربية لانشاء لجان التشاور السياسي وان تلتقي بصورة منتظمة، والتنسيق بين بعثات البلدين في مختلف الدول وخاصة لدى الأمم المتحدة للتنسيق والدعم المتبادل في مختلف المحافل الدولية وبما يحقق ويحمي مصالح البلدين.. مقدما الشكر للمملكة المغربية على رعايتها لليمنيين المتواجدين على أراضيها سواء طلاب او مقيمين، وتطلع اليمن للاستفادة من التجربة المغربية في عدة مجالات.

وتطرق رئيس الوزراء الى أولويات الحكومة الجديدة بدعم من الاشقاء والأصدقاء خاصة دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة لتحقيق أهدافها في استكمال انهاء الانقلاب واستعادة الدولة وتحقيق الاستقرار والتعافي، وان هذا العام سيكون عام للتعافي.. لافتا الى ان معركة اليمن وشعبها مصيرية ضد مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا والتي لا تؤمن بالحل السياسي وماضية في جرائمها وانتهاكاتها الإرهابية التي تهدد استقرار اليمن والمنطقة.. مشيرا الى أهمية قرار الولايات المتحدة في تصنيف مليشيات الحوثي جماعة إرهابية للضغط عليها للعودة الى الحل السياسي والتوافق الوطني.

بدوره قدم رئيس الوزراء المغربي التهنئة للدكتور معين عبدالملك بتشكيل الحكومة الجديدة وعودتها الى العاصمة المؤقتة عدن وسلامتها من الحادث الإرهابي الذي استهدفها في مطار عدن.. معربا عن سعادته بهذا اللقاء مع دولة رئيس الوزراء وتبادل الرأي حول العديد من القضايا وما يحمله من محبة خاصة لليمن وشعبها .. مقدما الشكر للحكومة اليمنية على مساندتها لبلاده في موضوع الصحراء المغربية ومشاركتها في الاجتماع الوزاري رفيع المستوي مع الولايات المتحدة الأمريكية، لدعم مُخطط الحُكم الذاتي كحل للنزاع.

وحمل العثماني رئيس الوزراء نقل تحيات جلالة الملك محمد السادس الى فخامة رئيس الجمهورية وتاكيد دعمه لتعزيز مسار الشرعية في اليمن واستقراره وسيادته .

وأكد رئيس الوزراء المغربي، دعم بلاده لجميع الجهود والمساعي العربية والدولية الهادفة الى الحفاظ على استقرار وسيادة اليمن ودعم جهود الحكومة الجديدة للقيام بمهامها.. مشيرا الى ان عودتها للعاصمة المؤقتة عدن خطوة مهمة لاستعادة الاستقرار وبناء المؤسسات.. لافتا الى استعداد بلاده تقديم كل أوجه الدعم والخبرات اللازمة لليمن خاصة فيما يتعلق بالحكم الجهوي والتنمية والجوانب الصحية والثقافية وغيرها.

حضر اللقاء سفير اليمن لدى المملكة المغربية عزالدين الاصبحي.