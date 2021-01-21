نائب الرئيس يعزي في وفاة المناضل حسين بارباع والفنان علي العطاس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة، في وفاة المناضل حسين سالم بارباع، بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال.



وأشاد نائب الرئيس في البرقية، بأدوار الفقيد ومواقفه الوطنية والنضالية وإسهاماته في الحياة السياسية، معرباً عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد ومحبيه وكافة آل بارباع، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما بعث نائب رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة في وفاة الفنان الكبير علي ابو بكر العطاس الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء الفني والأدبي.

وأشار نائب الرئيس في البرقية، إلى مناقب الفقيد وإسهاماته الأدبية والفنية، حيث كان احد نجوم الأغنية اليمنية واستطاع بصوته وأدائه إيصال التراث الاصيل إلى مختلف المحافل الموسيقية.

وعبر نائب الرئيس، عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وأقاربه ومحبيه.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.