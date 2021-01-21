مناقشة التعاون الانساني لنقل النازحين الى المخيمات بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح اليوم، مع منسقي العمل الانساني في المكتب الانساني المتقدم للأمم المتحدة بالمحافظة، التعاون في اخلاء تجمعات النازحين القاطنين في مباني عددا عن المكاتب والمؤسسات الحكومية بالمحافظة منذ سنوات، الى مخيمات بديلة .



واستعرض اللقاء الذي ضم مسئول الحلول الدائمة بالمفوضية السامية لشئون اللاجئين آرنيك بينكر، ومنسقة كتلة ادارة المخيمات سمية شيبان، وممثل المنظمة الدولية للهجرة ابراهيم سعيد، ومنسق في كتلة الحماية بكيل القباطي، ومدير وحدة ادارة مخيمات النازحين بالمحافظة سبف مثنى، اهمية نقل تجمعات النازحين من كلية المجتمع، وجامعة اقليم سبأ، ومكتب الزراعة والري، والمتحف، من اجل تمكين هذه المؤسسات والمكاتب من العمل واداء دورها التنموي والخدمي من مبانيها المخصصة لها واعادة تأهيل المباني لتلك المكاتب والمؤسسات.

وناقش اللقاء جوانب التنسيق مع مختلف شركاء العمل الانساني لمساعدة السلطة المحلية في انشاء مخيمات بديلة وتزويدها بالخدمات الاساسية ونقل النازحين اليها بما يحفظ كرامة النازحين ويوفر لهم السكن اللائق واستمرار الرعاية الانسانية من قبل المنظمات.