مأرب: وضع حجر الأساس لإنشاء قرية سكنية للنازحين بتمويل كويتي

المنامة - ياسر ابراهيم - وضع وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، ورئيس مؤسسة التواصل للتنمية رائد ابراهيم، الخميس، في مديرية الوادي، حجر الأساس لإنشاء قرية سكنية للنازحين.



وتبلغ تكلفة المشروع 56 الفا و400 دينار كويتي، بتمويل من الجمعية الخيرية العالمية للتنمية والتطوير الكويتية، ضمن حملة "الكويت الى جانبكم"، وفق وكالة سبأ.



وتضم القرية 40 وحدة سكنية تتكون الوحدة من غرفتين وحمام ومطبخ وفناء داخلي، الى جانب حديقة ووحدة صحية ومحلات تجارية ومدرسة ومسجد.



وثمن مفتاح، التدخلات الإنسانية الكويتية ووقوفها الصادق إلى جانب اليمن حكومة وشعبا.. مؤكدا على أهمية المشروع الذي يساهم في تخفيف معاناة النازحين.

