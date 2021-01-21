كلشات يبحث مع السفير المصري تعزيز التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الكهرباء والطاقة الدكتور أنور كلشات، خلال لقائه عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم، مع السفير المصري لدى اليمن أحمد فاروق، تعزيز أوجه وآليات التعاون والتنسيق المشترك في مجالات الكهرباء والطاقة، والعلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.



واستعرض الوزير كلشات، الوضع العام لمنظومة الكهرباء، وأبرز التحديات التي يواجهها قطاع الكهرباء، وجهود الحكومة ووزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء والطاقة لمعالجة الصعوبات وفقا للإمكانيات المتاحة بهدف تخفيف معاناة المواطنين .. مؤكدا سعي وزارة الكهرباء لاستغلال موارد الطاقة المتجددة في الوطن.

ولفت إلى توجه وزارة الكهرباء لتحديث الإستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة بدعم من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، لأهمية ذلك في جذب المستثمرين وتشجيع المانحين على تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة في بلادنا .. داعيا الشركات المحلية والخارجية للاستثمار بهذا المجال .. مشيدا بالتجارب والخبرات المصرية في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.

من جانبه أكد السفير المصري، نقل صورة شاملة حول الوضع العام للمنظومة الكهربائية في اليمن إلى الجانب المصري من أجل بحث وتدارس أولويات مجالات الدعم والمساعدة التي من الممكن تقديمها للجانب اليمني.