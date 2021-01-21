محافظ أبين يترأس إجتماعاً لمجلس إدارة صندوق النظافة ويلتقي مسؤولي مخيمات النازحين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش إجتماع مجلس إدارة صندوق النظافة وتحسين المدينة بمحافظة أبين، في إجتماعه اليوم، برئاسة محافظ المحافظة، اللواء الركن ابو بكر حسين سالم، نشاط الصندوق خلال الفترة الماضية والتهيئة والاعداد لوضع خطة عمل وآلية تنفيذية لتحسين عملية تحصيل الإيرادات المالية بصورة منظمة وسلسة مع بدء العام الجديد 2021م .



وفي الإجتماع، أكد محافظ أبين على ضرورة وضع الخطط والاجراءات الفعالة والايجابية وآليات عمل مناسبة تسهم في تطوير عمل ونشاط الصندوق وتحقيق نجاحات على صعيد تحصيل الايرادات ومن جميع مديريات المحافظة .. مشددا على اهمية التنسيق المشترك مع كافة الجهات ذات العلاقة .

إلى ذلك، ناقش محافظ أبين مع مدير وحدة ادارة مخيمات النازحين بمحافظة عدن عبده مهدي ومدير ادارة النازحين بابين أنيس اليوسفي، اوضاع وحدة النازحين والخدمات التي تقوم بها لمواجهة النزوح المتجدد للمحافظة .

وفي اللقاء الذي حضره امين عام محلي ابين مهدي محمد الحامد، اكد المحافظ على اهمية زيادة عمليات التنسيق المشتركة التي تحقق أفضل النتائج وبما يسهم ذلك في تقديم كل اوجه العون والرعاية للنازحين في مختلف مناطق محافظة ابين .. لافتاً إلى حاجة المحافظة للتدخلات الإنسانية والإيوائية والغذائية من أجل مواجهة موجة النزوح المستمرة .