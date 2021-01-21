وضع حجر اساس لقرية سكنية للنازحين بمأرب بتمويل كويتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

وضع وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، ورئيس مؤسسة التواصل للتنمية رائد ابراهيم، اليوم، في مديرية الوادي، حجر الاساس لانشاء قرية سكنية للنازحين بتمويل من الجمعية الخيرية العالمية للتنمية والتطوير الكويتية بتكلفة اجمالية بلغت 56 الفا و400 دينار كويتي ضمن حملة الكويت الى جانبكم.



وخلال التدشين اطلع الوكيل مفتاح، على مخطط القرية السكنية واستمع من مدير فرع مؤسسة تواصل بالمحافظة مبروك شبيل، الى شرح عن مكونات القرية والتي تضم انشاء 40 وحدة سكنية تتكون الوحدة من غرفتين وحمام ومطبخ وفناء داخلي، الى جانب حديقة ووحدة صحية ومحلات تجارية ومدرسة ومسجد.

وثمن مفتاح، التدخلات الانسانية الكويتية ووقوفها الصادق الى جانب اليمن حكومة وشعبا..مؤكدا على أهمية المشروع الذي يساهم في تخفيف معاناة النازحين.