شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مركز الملك سلمان يوزع مساعدات اغاثية في المهرة ومأرب وحضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 1,099 حقيبة مدرسية للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الأشد ضعفا في مديرية سيحوت بمحافظة المهرة، استفاد منها 1,099 طالبا.



كما وزع المركز، مواد إيوائية شملت 50 خيمة و 100 بطانية للنازحين في مديرية الوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 100 نازح.

ووزع مركز الملك سلمان للاغاثة، 246 طنا و100 كيلوغرام من السلال الغذائية في مديريات رماه والسوم والقف بمحافظة حضرموت، استفاد منها 13.800 فرد.